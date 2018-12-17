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Esenyurt kışa hazır

Esenyurt Belediyesi, kendini iyiden iyiye gösteren kış için hazırlıklarını tamamladı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:02
Esenyurt kışa hazır

Kış ayının kendini iyice göstermeye başladığı ve ilk kar yağışının düştüğü şu günlerde Esenyurt Belediyesi tüm hazırlıklarını bitirdi. Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 70’e yakın araç ve 70 civarında personel, müdürlüğe bağlı garajlarda her an müdahale edecekmiş gibi hazır bekliyor. Kar yağışının artması veya aniden bastırmasıyla yolların kapanmaması için 4 bin ton tuz tedarik edilirken, kar küreme araçları da hazır tutuluyor.

Gerekli tedbirler alındı

Esenyurt Belediyesi ekiplerinin çalışmalarının ana amacı ise ulaşımı aksatmamak ve vatandaşı zor durumda bırakmamak olarak belirlendi. Bu çerçevede olumsuz hava koşulları yaşandığı takdirde ilk hedefin ana arterlerin daima açık kalmasını sağlamak olduğu vurgulandı. Daha sonrasında ise öncelik sırasına göre sağlık ocakları, hastaneler, itfaiye, emniyet gibi kurumlara ulaşımı sağlamak ve halkın yoğun olduğu yerlerin ulaşımının kapanmamasını sağlamak olduğu belirtildi. Esenyurt Belediyesi ekiplerinin çalışmalarının tüm kış ayları boyunca devam edeceği belirtilirken, tuz stokunun yeterli olduğu ihtiyaç bulunduğu durumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden de takviye alınacağı ifade edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:02
  1. Kış ayı
  2. Esenyurt Belediyesi
  3. kar yağışı
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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