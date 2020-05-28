Esenyurt cuma namazı kılınacak camiler | Esenyurt'ta hangi camilerde cuma namazı kılınacak
Hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? Koronavirüs salgını sebebiyle haftalardır kapalı olan camiler 29 Mayıs’ta açılacak. Pek çok kişi “Esenyurt Cuma namazı kılınacak camiler” , “Esenyurt’ta Cuma namazı kılınacak camiler” , “Esenyurt’ta Cuma namazı hangi camide kılınacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süredir camiler kapalı durumda. Haftalardır Cuma namazları kılınamadı. Ayrıca kandillerde ve ramazan ayında da camilerde ibadete izin verilmedi. Camiler salgının kontrol altına alınmasıyla yeniden açılacak. 29 Mayıs’ta şartları uygun olan camiler açılacak. Esenyurt’ta bulunanlar “Cuma namazı Esenyurt’ta hangi camide kılınacak?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Esenyurt cuma namazı kılınacak camiler | Esenyurt'ta hangi camilerde cuma namazı kılınacak
29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul’daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemeler yapıldı.
Esenyurt Cuma namazı kılınacak camiler: