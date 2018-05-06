Esenlerli çocuklar, güvenli, eğitici ve eğlenceli ikinci bir sokağa daha kavuştu. Esenler Belediyesi, daha önce hizmete açtığı ve içerisinde Anne Çocuk Kampüsü, Oyun Merkezi, Çocuk Kütüphanesi, Sinema, Açık Çocuk Bahçesi gibi alanları bulunun Türkiye'nin ilk çocuk sokağına bir yenisini daha ekledi. Esenler Fatih Mahallesi 243. sokak trafikten arındırılıp yeniden düzenlenerek çocuk sokağı haline getirildi. Türkiye'nin ve Esenler'in ikinci çocuk sokağı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı bir törenle hizmete girdi.

Törende ilk konuşmayı Ak Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan yaptı. Özkan, Esenler'e bir çocuk sokağı daha kazandırdığı için Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'ya teşekkür ettikten sonra, "En güzel hizmet çocuklara yapılan hizmet. Çünkü onlara yapılan hizmet geleceğe yapılan hizmet. Çocuklarımıza çok daha güzel bir Fatih Mahallesi, çok daha güzel bir Esenler, çok daha güzel bir Türkiye" şeklinde konuştu.

YENİ ÇOCUK SOKAKLARI GELECEK

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise konuşmasında Türkiye'yi ilk defa çocuk sokağı ile Esenler Belediyesi'nin tanıştırdığını söyledi. Türkiye'nin ilk çocuk sokağına dünyanın çeşitli ülkelerinden temsilciler gelerek incelediklerini, bir çok üniversitede çocuk sokağı ile ilgili akademik çalışmalar yapıldığını belirten Göksu, "Şimdi sevinçle takip ediyorum ki, bazı belediyelerimiz kendi ilçelerinde belli sokakları çocuk sokağı yapmaya başladılar. Menderes Mahallesi'nden sonra ikinci çocuk sokağımızı burada Fatih Mahallesi'nde yapıyoruz. Allah nasip ederse, çocuk sokaklarımızı her bölgeye her mahalle gelecek şekilde çoğaltmak istiyoruz. Bu çok önemli bir çalışma. Bizim gibi yapılaşma stoğunun çok yüksek olduğu, alan anlamında problem yaşayan ilçelerimizin çocuklara hasredilen sokakların olması çocuklarımızın güvenle büyümesi açısından önemli bir hizmettir. Fatih Mahallemiz donatı konusunda en çok ihtiyaç duyan mahallerimizden birisidir. Bu açıdan bu çocuk sokağının Fatih Mahallesi için ayrı bir önemi var. Anneler çocukları ile burada güven içinde hoşça vakit geçirebilecekler. Sokakları çocuklar için inşa ediyoruz. Şimdi sadece çocuklara ait bir park yapıyoruz. İçine sadece anne ve çocukların girebileceği Atışalanı bölgesinde çok özel bir park yapıyoruz" şeklinde konuştu.

HER SOKAĞIN ABİSİ, AMCASI VARDI

Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin ise kendi jenerasyonunun sokaklarda büyüdüğünü hatırlatarak özetle şunları söyledi: "Bizim zamanımızda sokaklar güvenliydi. Akşama kadar sokaklarda oynardık, annelerimiz, babalarımız herhangi bir korku duymazlardı. Çünkü sokakların sahibi mahallelilerdi. Mahalleli sokağına sahip çıkardı. Hiçbir sokağın başında bir karakol yoktu. Karakol sayısı da, polis sayısı da öyle fazla değildi. Her mahallenin abisi, her mahallenin amcası o sokağa giren çıkanı kollardı. O mahallenin çocuklarını da tanır sahip çıkardı. O sokaklarda büyürken şu anda öğretmekte zorluk çektiğimiz bazı değerleri kendimiz öğrenirdik. Mesela top oynardık, yendiğimiz zaman fazla sevinip arkadaşları kırmamayı öğrenirdik. Çünkü biraz sonra tekrar oynayacağız. Yenildiğimiz zaman yenilgiyi hazmetmeyi öğrendik. Birbirimizle iyi geçinmeyi, ekip ruhunu öğrendik. Şimdi bunları çocuklarımıza öğretmekte zorluk çekiyoruz. Çünkü yeni teknolojiler çocukları çok bireysel yaptı".

SOKAK BİREYSELLİKTEN KURTARIR

Programda son konuşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. "Çocuklar, gençler bizim geleceğimiz" diyerek sözlerine başlayan Bak, "Çocukların mutlu olması, ailelerin mutlu olması bizim için çok çok önemli. Biz (sokaklar bizim) diyoruz. Çünkü sokaklarda yetişmek, sokakların o güzel atmosferini paylaşmak çok kıymetli. Bu atmosferin yaşandığı bir sokağı da bugün burada hizmet açıyoruz. Birincisinin açılışına da katılmıştım. Çocuklarımız teknoloji bağımlılığı nedeniyle artık biraz bireyselleşmeye başladı. Evlerde bile ayrı odalardan birbirimizle mesajlaşarak iletişim kuruyoruz. Bu değerlerimizin kaybolmasına sebep oluyor. Evlerde dönülün bu bireysel yapıyı engellememiz gerekiyor. Bunu da bu tür sokaklar engelleyecek" dedi.

100 BİN POTA KOYACAĞIZ

Teknoloji bağımlılığı ve madde bağımlılığının tüm dünyanın ve ülkemizin önemli bir problemi olduğunun altını çizen Bakan Bak, "Bu yüzden biz bakanlık olarak sokaklara potalar yapacağız. Küçük sahalar yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında 4 binden fazla halı sahalar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye genelinde sokaklara, parklara, okul bahçelerine 100 bin pota koyacağız. Esenler'e de projelerimiz var. Esenler genç nüfusuyla her türlü hizmeti hak ediyor. Belediyemiz ile birlikte gençlik merkezleri, spor salonları, havuzlar başta olmak üzere çeşitli projeler hazırladık, protokolleri imzaladık. Buradaki sokak oyunlarında arkadaşlarınızla paylaşmayı öğreniyorsunuz. Yenmeyi, yenilmeyi, coşkuyu, sevinci, hüznü öğreniyorsunuz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve Ak Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan başta olmak üzere protokol üyeleri hep birlikte "Hayırlı olsun" dilekleriyle Fatih Mahallesi Çocuk Sokağı'nı hizmete açtılar. Açılıştan sonra Bakan Osman Aşkın Bak, Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve diğer protokol üyeleri sokaktaki çocuklarla bir süre birlikte oyun oynadılar.