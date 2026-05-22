Esenler’de gençler dört gün boyunca Festival Havası Yaşadı

Sebahattin AYAN İSTANBUL

16-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 5. Esenler Gençlik Günleri, büyük coşku ve yoğun katılımla tamamlandı. Spor turnuvalarından teknoloji söyleşilerine, sahne gösterilerinden sosyal etkinliklere kadar birçok organizasyona ev sahipliği yapan festival, dört gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde gençler; spor, teknoloji, sanat ve eğlenceyle iç içe dolu dolu bir festival deneyimi yaşadı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun da katıldığı programlar, gençlerden yoğun ilgi gördü.

BAŞKAN GENÇLERLE BULUŞTU

Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksi’nde düzenlenen ödüllü Wushu Turnuvası’nda genç sporcular kıyasıya mücadele etti. Turnuvayı tribünden takip eden Başkan Göksu, sporcularla bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu.

Başkan Göksu, “İş’te Yapay Zekâ” projesi kapsamında gerçekleştirilen Sektörel Buluşmalar programına da katıldı. Microsoft Veri ve Yapay Zekâ Lideri ve GDEXA Kurucusu Ekrem Namazcı’nın konuk olduğu programda, yapay zekânın geleceği ve iş dünyasına etkileri ele alındı. Gençlere seslenen Göksu, “Siz hayal edin ve üretin, biz her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Tayfa Yıl Sonu Şenliği’nde de gençlerle bir araya gelen Göksu, gençlerin taleplerini ve gelecek hedeflerini dinledi, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

KAHKAHA DOLU GECE

“Kara Mizah”ın sevilen isimlerinden Musti Kusti, sahne performansıyla gençlere kahkaha dolu anlar yaşattı. Yoğun katılımla gerçekleşen stand-up gösterisi, festivalin en eğlenceli etkinliklerinden biri oldu.

Esenler Erokspor Stadyumu’nda düzenlenen 70 Metre Klasik Yay Okçuluk Turnuvası, genç sporcularla dünya şampiyonlarını aynı organizasyonda buluşturdu. Makaralı Yay ve Klasik Yay kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvada sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

15 Temmuz Millet Bahçesi Basketbol Sahası’nda düzenlenen ödüllü 3x3 Basketbol Turnuvası, heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. Genç sporcuların performansları, izleyicilerden büyük alkış aldı.

KADM Futbol etkinliklerinde ise challenge etapları, balon futbolu ve eğlenceli aktivitelerle gençler keyifli anlar yaşadı. Esenler Erokspor Stadyumu’nda gerçekleştirilen Okullar Arası Futbol Turnuvası da organizasyonun dikkat çeken etkinlikleri arasında yer aldı. Final müsabakasının ardından Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi öğrencileri şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Gençler, etkinlikler boyunca yalnızca spor ve eğlenceyle buluşmadı; aynı zamanda yeni yerler keşfetme fırsatı da yakaladı. “Gençlik Rotası” programıyla Bolu ve Trabzon’a giden gençler; doğa yürüyüşleri, takım oyunları ve sosyal aktivitelerle dolu unutulmaz bir deneyim yaşadı.

İstanbul’daki etkinliklerde ise gençler, boğaz manzarası eşliğinde kano yaparak güne başladı.

Su sporlarına yoğun ilgi gösteren katılımcılar, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de İstanbul’un doğal güzelliklerini farklı bir deneyimle keşfetme fırsatı buldu. Program kapsamında gerçekleştirilen su altı dalışı etkinliği ise gençlere deniz altı dünyasını yakından görme ve farklı bir deneyim yaşama imkânı sundu.