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Yerel Esenler’de feci kaza!
Yerel

Esenler’de feci kaza!

Yeniakit Publisher
2024-01-01 09:08:00 -
Esenler’de feci kaza!

Esenler’de otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Esenler’de otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Caddesi'nde seyir halindeki 34 PE 7523 plakalı otomobil, 66 ACC 608 plakalı park halindeki tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince, sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edilen yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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