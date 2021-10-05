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Kadın - Aile Esenler'de annelere özel etkinlik
Kadın - Aile

Esenler'de annelere özel etkinlik

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF öncülüğünde 1-7 Ekim tarihleri arasında tüm dünyada kabul edilen “Dünya Emzirme Haftası”nda Esenler Belediyesi olarak annelere bilinçli ve sağlıklı emzirme eğitimi veriyoruz.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 16:26:00 -
Esenler'de annelere özel etkinlik

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF öncülüğünde 1-7 Ekim tarihleri arasında tüm dünyada kabul edilen “Dünya Emzirme Haftası”nda Esenler Belediyesi olarak annelere bilinçli ve sağlıklı emzirme eğitimi veriyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütmekte olduğumuz “Bebek Dostu Şehir Projesi” kapsamında 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde Dünya Emzirme Günü’ne özel bir eğitim programı hazırladık. İl Sağlık Müdürlüğü’nden Dilek Burbut’un, Esenler Kadın Doğum Hastanesi’nden sağlık görevlilerinin, Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Ebe Döndü Canatak’ın ve Esenler Medipol Hastanesi Yeni Doğan Hemşiresi Ela Nur Taşçı’nın katılacağı programda yeni doğum yapan veya hamile olan annelere “Anne Sütünün Önemi ve Başarılı Emzirme” ile ilgili eğitim veriyoruz.Saat 10:00-12:00 ve 14:00-16:00 saatleri arasında planlanan eğitim 15 Temmuz Millet Bahçesi içinde yer alan Hanımlar Konağı’nda gerçekleşecek. Etkinliğe katılan tüm annelere bebek emzirme önlüğü hediye edilecektir. Etkinliğimiz Esenler’de ikamet eden hanımlar özeldir. Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 444 00 73 numaralı telefonu arayabilirsiniz. 

Etkinlik Türü: Özel Etkinlik 
Etkinlik Tarihi: 6 Ekim 2021, Çarşamba
Etkinlik Mekanı: Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı 
Etkinlik Saati: 10:00

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