Esenler’de Anadolu’nun türküleri

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Türk Halk Müziği Korosu, Esenler’de türkülerle dolu bir konser verdi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konserde Anadolu’nun sevilen türküleri seslendirildi. Erdal Şahin’in şefliğinde 56 kişilik ekiple gerçekleşen konser, dinleyicilerden tam not aldı. Solo ve koro hâlinde gerçekleşen konserde söylenen birbirinden güzel türkülere dinleyenler de eşlik etti.