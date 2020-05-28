Koronavirüs salgının hayatın pek çok alanını olumsuz etkiledi. Sosyal mesafenin koronamayacağı pek çok yer kapatıldı. 11 Mayıs itibariyle atılan normalleşe adımları ışığında camilerin açılmasına karar verildi. 16 Mart’tan bu yana kapalı olan camiler 29 Mayıs’ta açılacak. Ancak her camide namaz kılınmayacak. Şartları uygun olan camiler belirlendi ve camiye alınacak kişi sayısı tespit edildi. İşte, Esenler’de Cuma namazının kılınacağı camiler:

Esenler hangi camide cuma namazı kılınacak? | Esenler cuma namazı kılınacak camiler

29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul’daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemeler yapıldı.

Esenler Cuma namazı kılınacak camiler: