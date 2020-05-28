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İSLAM

Esenler hangi camide cuma namazı kılınacak? | Esenler cuma namazı kılınacak camiler

Hangi camilerde cuma namazı kılınacak? 29 Mayıs'ta camilerde yeniden cuma namazı kılınmaya başlayacak. Esenler'de yaşayanlar "Hangi camilerde cuma namazı kılınıyor?" , "Esenler'de açık olan camiler" , "Esenler'de hangi camilerde cuma namazı kılınacak?" , "Cuma namazı kılınacak camiler” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:35:00 - 2020-05-28 15:53:19
Esenler hangi camide cuma namazı kılınacak? | Esenler cuma namazı kılınacak camiler

Koronavirüs salgının hayatın pek çok alanını olumsuz etkiledi. Sosyal mesafenin koronamayacağı pek çok yer kapatıldı. 11 Mayıs itibariyle atılan normalleşe adımları ışığında camilerin açılmasına karar verildi. 16 Mart’tan bu yana kapalı olan camiler 29 Mayıs’ta açılacak. Ancak her camide namaz kılınmayacak. Şartları uygun olan camiler belirlendi ve camiye alınacak kişi sayısı tespit edildi. İşte, Esenler’de Cuma namazının kılınacağı camiler:

Esenler hangi camide cuma namazı kılınacak? | Esenler cuma namazı kılınacak camiler

29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul’daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemeler yapıldı.

Esenler Cuma namazı kılınacak camiler:

 

Fatih Cuma namazı kılınacak camiler? Fatih’te hangi camilerde Cuma namazı kılınacak?
Fatih Cuma namazı kılınacak camiler? Fatih’te hangi camilerde Cuma namazı kılınacak?

İSLAM

Fatih Cuma namazı kılınacak camiler? Fatih’te hangi camilerde Cuma namazı kılınacak?

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