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Aktüel Esenler Dörtyol Meydanı'na HES koduyla girilecek
Aktüel

Esenler Dörtyol Meydanı'na HES koduyla girilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-09 16:28:16 -
Esenler Dörtyol Meydanı'na HES koduyla girilecek

İSTANBUL (AA) - Esenler Dörtyol Meydanı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Hayat Eve Sığar (HES)" kodu ile girme zorunluluğu getirildi.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Esenler'de koronavirüs vaka sayılarının yükselmesinin önüne geçebilmek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda bazı tedbirler alındı.

İstanbul'un en yoğun meydanlarından Esenler Dörtyol Meydanı'na girişlerin artık HES kodu ile yapılacağı, kodu bulunmayan vatandaşların alana alınmayacağı belirtildi.

İzolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkan kişilere tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.

Ayrıca, tedbirler kapsamında ilçedeki kapalı ve açık semt pazar yerlerine girişlerde de HES kodu uygulamasının geçerli olduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş, vatandaşları koronavirüse karşı alınan tüm önlemlere uymaya davet etti.

Gökçebaş, söz konusu tedbirlerin ileride daha ağır tedbirlere tabi olunmasının önüne geçeceğini kaydedildi.

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