Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’dan gençleri heyecanlandıran teklif! Bu abinize verin istediğiniz şekilde inşa edelim
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, gençleri ağırlamaya devam ediyor. Kaykay pisti isteyen gençleri belediyeye davet eden Göksü, gençlerin talebinin yerine getirileceğini söyledi.
Esenler’de kaykay yapan gençler, ilçede kaykay pisti isteyince Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun kapısını çaldı. Gençleri makamında ağırlayan Tevfik Göksu, kapıda karşıladığı gençlerin kaykay pisti talebini böyle kabul etti. İşte o video…
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