Esengül Civelek Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararına göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Muğla Valisi Esengül Civelek atandı.

Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'inci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Esengül Civelek Kimdir?

1958’de Aydın Nazilli’de doğdu. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakultesinden mezun oldu.

1980 yılında Maliye Bakanlığı, Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İşbirliği Teşkilatı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Dairesi Meslek Memurluğunda göreve başladı.Daha sonra sırasıyla;

Mali İşler Uzmanı,

Mali İşler ve Personel Grup Başkan Yardımcısı,

Mali İşler ve Personel Grup Başkan Vekili olarak Türkiye Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de

Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak Uluslararası Haber Ajansı A.Ş.’de

Eğitim Müdür Yardımcısı,

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,

Genel Müdürlük Müşaviri,

Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’de

15.08.2005 – 24.05.2010 tarihleri arasında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür olarak görev yaptı.

24.05.2010 – 22.07.2011 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden sonra, 11.08.2011 tarihli kararname ile Yalova Valiliğine atandı.

10.06.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

1983 yılından günümüze kadar sosyal hizmetlerin tüm alanlarında onursal üye sıfatıyla başarılı çalışmalarda bulunmuş olup, bu çalışmalar esnasında 1997 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun bağlı olduğu Devlet Bakanlığı’ndan altın madalya, Yardım Severler Derneği Genel Başkanlığından altın beraat ile ödüllendirildi. Esengül Civelek, Türkiye’yi pek çok uluslararası alanda da başarıyla temsil etti.

Civelek, 2 çocuk annesidir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.