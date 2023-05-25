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Yaşam Esenboğa Havalimanı’nda uçakta bomba paniği! Alarm verildi
Yaşam

Esenboğa Havalimanı’nda uçakta bomba paniği! Alarm verildi

Yeniakit Publisher
2023-05-25 19:20:00 -
Esenboğa Havalimanı’nda uçakta bomba paniği! Alarm verildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkarak Ankara’ya inen özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, yapılan bomba ihbarı ekiplere harekete geçirdi.

Esenboğa Havalimanı’nda İstanbul-Ankara seferini yapan bir yolcu uçağında bomba olduğu ihbarı güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Uçakta yapılan arama sonucu ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, saat 10.57’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkarak Ankara’ya inen özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında kimyasal madde ve bomba bulunduğuna dair ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine uçak, havalimanı apronuna çekildi.

İhbar asılsız çıktı

Güvenlik görevlileri ile bomba imha uzmanlarınca uçakta yapılan arama sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. İhbarı yapan kişinin 112'yi arayarak, iki yolcu tarafından uçağa kutu içinde patlayıcı madde konulduğunu iddia ettiği öğrenildi.

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