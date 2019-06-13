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Esed'ten gözlem noktamıza havanlı saldırı!

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktamıza rejim güçleri tarafından 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:54
Esed'ten gözlem noktamıza havanlı saldırı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yapılan havan saldırısında üç kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam etmektedir. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur." denildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:54
  1. Esed rejimi

YORUM YAZ

  • Kare Murat Kare Murat 48 dk önce
    Rusyadan mı izin almaya başlıyoruz?

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