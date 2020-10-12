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Dünya Esed'in Türkiye planı deşifre oldu
Dünya

Esed'in Türkiye planı deşifre oldu

Suriye’nin İdlib kentindeki Türk gözlem noktalarından rahatsız olan Beşşar Esed rejimi, bölgede sözde sivil halk protestosu tertipleyip, Türkiye karşıtı sloganlar attırdı. Ancak gösteriye katılanların rejim safındaki asker ile milislerden oluştuğu ve erlerin eylemde “yüzbaşım” ya da “komutanım” hitabıyla direktif aldıkları belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 23:06:00 -
Esed'in Türkiye planı deşifre oldu

Suriye’deki Beşşar Esed rejimi, yine kirli yollarla Türkiye karşıtlığını körüklemeye çalışıyor... 4 gün önce Rus basınına konuşup, teröristlerin yok edilmesi sonrası Türkiye ve Amerika’ya karşı halk ayaklanması başlatacaklarını söyleyen Beşşar Esed, ilk adımı attı. İdlib’deki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktalarından rahatsız olan Esed rejimi, bazı gözlem noktalarının etrafında protesto gösterileri başlatıp bunun halk eylemi olduğunu ileri sürdü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Esed rejimine bağlı askerler, İdlib’de sağlanan barış ortamının akamete uğratılmasına yönelik birçok girişimde bulunuyor. Bunların arasında, rejim kontrolündeki bölgelerde kalan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktalarının etrafında düzenlenen gösterilerin de olduğu belirlendi. Gösteriye katılan ve bölge halkı olarak tanıtılan kişilerin, kendi aralarında konuşurken “yüzbaşım” ya da “komutanım” gibi ifadeler kullandıkları tespit edildi. Bölge halkı gibi davranan kişilerin, Esed rejimi ordusu subaylarının organize ettiği sivil kıyafet giymiş rejim askerleri olduğu öğrenildi.

Güvenlik kaynakları, söz konusu eylemleri, bölge halkı üzerinde etkisini kaybeden ve çaresizlik içinde kalan Esed rejiminin, algıyı değiştirme, barış ve huzur ortamını bozma, muhalif grupları göçe zorlama çabası olarak değerlendirdi.

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