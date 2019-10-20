Esed'in haber ajansı duyurdu: ABD askerleri Haseke’deki hava üssünü imha etti
Suriye devlet haber ajansı SANA, ABD'li askerlerin Suriye’nin kuzeydoğusunda Haseke sınırları içinde bulunan hava üssünden ayrıldıktan sonra tesisi imha ettiklerini duyurdu.20 Ekim 2019 Pazar 23:30
SANA'nın haberine göre ABD'li askerler, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke sınırları içinde bulunan ve askeri nakliye uçakları için iniş-kalkış pisti ile donatılmış olan Kleyb hava üssünden ayrıldıktan sonra tesisi bombalayarak imha etti.
Haberde ayrıca söz konusu hava üssünün Tel Tamar kentinin yakınlarındaki Tel Baydar’da yer aldığı belirtildi. ABD’li askerlerin aynı zamanda yine Haseke sınırları içinde yer alan El Sabee barajının yakınındaki üslerinden ayrılmaya hazırlandıkları kaydedildi.
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