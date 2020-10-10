Esed'den korkunç kimyasal hazırlık! Katilin Türkiye planı deşifre oldu

Suriye'de yıllardır katliam yapan Esed rejimi yeni bir kimyasal saldırının peşinde. İddialara göre ise saldırının kılıfını hazırlayan Esed rejimi, saldırının suçunu muhalif gruplara ve Türkiye'ye atacak.

"Bidonlarla zehirli gaz taşıdılar"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Esad rejiminin, İdlib’in güneyinde yeni bir kimyasal saldırı hazırlığı yaptığı öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; rejim askerleri gece karanlıktan da istifade ederek bölgeye bidonlarla zehirli gaz taşıdı.

"Suçu muhaliflere ve Türkiye'ye atacak"

Üst düzey bir askeri yetkili Esad rejiminin; İdlib'in güney kesiminde kimyasal silahlar kullanarak provokasyon hazırlığında olduğunu, suçu da muhalif gruplara ve Türkiye'ye atmayı planlandığını belirtti. Aynı yetkili Esad'ın, "Kimyasal silah saldırısının Türkiye'den uzmanların desteğiyle muhalif gruplarca yapılacağını, suçun da Suriye rejimine atılacağı" yalanını yayarak saldırıya zemin hazırladığını söyledi.

Katil Esed'den 200'u aşkın kimyasal saldırı

Esad rejimi, iç savaşın başlamasından bugüne 217 defa kimyasal silah saldırısında bulundu. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce, Suriye yönetiminin bütün kimyasal silahlarını imha ettiği iddia edilmesine rağmen; ilk saldırısını 2012'de Humus'a gerçekleştiren Esad rejimi, en son saldırısını ise Lazkiye'ye bağlı Kebine köyüne düzenlemişti.