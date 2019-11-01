Esed'den flaş Türkiye açıklaması! Hedefini duyurdu

Suriye devlet televizyonuna konuşan Beşar Esed, Suriye'deki iç savaş ve Türkiye ile ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Esed, devlet otoritesinin aşama aşama sağlanacağını belirterek şunları söyledi:

"Bu gelişmeyle istediğimiz şeyi tamamen başarmış olmayabiliriz. Ancak yakın gelecekte bu bölgenin tamamen özgürleştirilmesini sağlayacağımızı umuyoruz."

Suriye ordusunun ülkenin kuzeydoğusuna geri dönüşünü "bu hedef doğrultusunda atılan ilk adım" olarak tanımlayan Esed, bu bölgelerde devlet otoritesi sağlanırken "sahadaki yeni gerçekliğe saygı duyulacağını" vurguladı.

22 Ekim'de Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesiyle varılan uzlaşmaya değinen Esed, "Anlaşmayla YPG'nin sınırdan 30 kilometre güneye çekilmesine karar verilmesinin de Şam'ın hedefine ulaşmasında yardımcı olduğunu" söyledi.

Esed, Kürtlerden ellerindeki, büyük çoğunluğu ABD'den gelen silahları Suriye ordusuna hemen teslim etmelerini istemeyeceğini, Suriye ordusunun öncelikle bu bölgelerde kontrolü sağlayacağını belirtti.

''Bir araya gelmek sonuç verecekse...''

Esed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme konusunda gelen soruya, "Ulusların çıkarları söz konusu olduğunda, kişisel duygularımızı bir kenara bırakmalıyız. Eğer bir araya gelmek sonuç verecekse, ulusların çıkarları için her şeyin yapılması gerektiğini söyleyebilirim." şeklinde cevap verdi.

Anlaşmaya göre Suriye ve Rusya orduları sınıra gelerek YPG'nin 30 kilometre güneye çekilmesini sağladıktan sonra, Rusya ile Türkiye'nin sınırın 10 kilometre güneyine kadar ortak devriye yapması öngörülüyor.

"Devriyeler geçici"

Esad, Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyeleri için "geçici" ifadesini kullandı. "Nihai ve stratejik hedeflerle taktik yaklaşımları birbirinden ayırmalıyız" dedi.

Soçi'de varılan mutabakatın metninde, ortak devriyeler için bir süre verilmiyor. Ankara, bu süreci "ucu açık" olarak değerlendiriyor.

Türkiye ile ABD'nin 17 Ekim'de vardığı anlaşmaya göre de, operasyon bölgesi olan Rasulayn ile Tel Abyad arasında Türkiye'nin kontrolünde "güvenli bölge" kurulması hedefleniyor. Esad, bu bölge için "Ankara'nın aldığı toprakları da ennihayetinde Suriye ordusu geri alacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin doğusundaki petrol kuyularında askerlerini tutmaya devam edeceği açıklamasına da değinen Esed, "Bu, Washington'ın aslında sömürgeci bir güç olduğunun göstergesi" dedi.

"Türkiye'yi bir düşmana dönüştürmek istemiyorum"

Türkiye için ise Esed, bugüne kadar kullandığı söylemin aksine "Komşu ülke olan Türkiye'den bir düşman yaratmak istemiyorum" dedi.

Esad, "Türkiye'nin bir düşmana dönüşmediğinden emin olmalıyız, burada Rusya ve İran gibi dostlarımıza rol düşüyor" dedi.

Soçi'deki Putin-Erdoğan görüşmesinin ardından varılan 10 maddelik mutabakat metninde, 1998'de Suriye ile Türkiye arasında imzalanan Adana Anlaşması'nın uygulanacağı ve bunun için Rusya'nın "kolaylaştırıcı rol oynayacağı" ifadeleri de yer alıyordu.

Putin'in ilk kez Ocak ayında bu protokolü gündeme getirmesinin amacının Türkiye ile Suriye arasında diyalogun başlatılması olduğu belirtiliyor.

Anlaşma, "PKK'nın Suriye topraklarını kullanarak Türkiye'ye tehdit oluşturmasını engellemek için" Suriye ve Türkiye'nin üst düzey güvenlik yetkilileri arasında doğrudan telefon hattı kurulması, diplomatik temsilciliklerde güvenlik işleri için özel temsilcilerin atanması gibi maddeler de içeriyor.

"İdlib'i geri almak için yapılan büyük savaşlar sona erdi"

Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakatın açıklandığı 22 Ekim günü İdlib'e giderek Suriye ordusu askerleriyle poz veren Esad, röportajda "İdlib'i geri almak için yapılan büyük savaşların sona erdiğini, burada devletin kontrolünü yeniden sağlamak için başka çözümlere yönelebileceğini" söyledi.