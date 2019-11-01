Esed'den 'Erdoğan ile görüşme olur mu?' sorusuna cevap! Meşruiyet çabası sürüyor

Beşşar Esed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme konusunda gelen soruya, "Eğer bir araya gelmek sonuç verecekse, ulusların çıkarları için her şeyin yapılması gerektiğini söyleyebilirim." şeklinde cevap verdi.

Suriye'de Rusya'nın desteğiyle gücünü koruyan Beşşar Esed, devlet televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Esed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme konusunda gelen soruya, "Ulusların çıkarları söz konusu olduğunda, kişisel duygularımızı bir kenara bırakmalıyız. Eğer bir araya gelmek sonuç verecekse, ulusların çıkarları için her şeyin yapılması gerektiğini söyleyebilirim." şeklinde cevap verdi.

Güvenli bölgeye karşı çıkmışlardı

Türkiye'nin güvenli bölge planına karşı çıkan açıklamalarda bulunan Esed, "Güvenli bölge kavramı yanlış, olursa ismi işgal altındaki bölge olur. Saldırganlığa karşı koyacağız. Afrin'i, Jarablus'u ve İdlip'i nasıl kurtaracağımızı düşünüyoruz" demişti.