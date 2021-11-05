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Dünya Esed ve YPG’nin korku ittifakı
Dünya

Esed ve YPG’nin korku ittifakı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine operasyon sinyali vermesi sonrası endişeye kapılan terör örgütü YPG/PKK, Esed’in savunma desteğini kabul etti. Rejim, YPG bölgelerine asker ve silah sevkıyatı yaparken, hemen her yere de Esed posterleri ve bayrakları asıyor. Rus yetkililer ise Türkiye’yi şantaj aracı olarak kullanıp, YPG’den elindeki yerleri Esed’e teslim etmesini istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 10:02:00 -
Esed ve YPG’nin korku ittifakı

TAHSİN HAN

Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve terör örgütü PKK/YPG, Türkiye korkusuyla bir defa daha birlikte hareket ediyor... Arapça yayın yapan Suriye TV’nin internet sitesinden verdiği habere göre, Esed rejimi ve YPG’li teröristlere Afrin operasyonundan önce olduğu gibi bir defa daha Türkiye’ye karşı güç birliği yaptı.

Habere göre, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) takma adını kullanan YPG’nin işgalindeki köy, kasaba, sokaklar ve güvenlik ve askeri karargahların yanı sıra sivil kurumların çatılarına Beşşar Esed’in fotoğrafları ile rejimin ve Baas Partisi’nin bayraklarının asılması hızla yayılıyor. Türkiye’nin Tel Rıfat bölgesi ve Halep’in kuzeyindeki Ayn el Arab (Kobani) ile köyler de dahil olmak üzere Suriye’nin kuzeyindeki SDG işgalindeki bölgelere geniş çaplı bir askeri operasyon sinyalinden sonra rejim, YPG ile Rusya arabulucuğunda yaptığı anlaşma çerçevesinde teröristlere asker ve silah desteği göndermeye başladı. Esed rejiminin YPG’ye yardımının arkasında “Türkiye’nin bölgeye girmesi halinde çıkarılmasının zor olacağı” düşüncesinin yattığı belirtildi.

Rusya, Türkiye ile korkutuyor

Suriye TV’nin bir başka haberinde de Rusya’nın Türkiye’yi şantaj aracı olarak kullanıp YPG’den tavizler almaya çalıştığı belirtildi. Suriye TV’ye konuşan özel bir kaynak, “Rusya, kuzeybatı ve kuzeydoğu Suriye de dahil olmak üzere Ankara ve Moskova arasında bir anlaşmaya varıldığı yönünde bir medya kampanyası başlatarak YPG’yi masaya oturmaya ve taviz vermeye zorlama amacında” ifadelerini kullandı.

Rusya ile YPG arasındaki müzakere toplantısının, 1 Kasım’da Rakka kırsalındaki “Ayn İsa” yakınlarındaki Rus üssünde yapıldığını belirten kaynak, Rus heyetinin Moskova’nın Türk askeri operasyonlarını engellemeye devam etmesi karşılığında YPG’ye şartlar sundu.

YPG’ye şartlar sunuldu

Rusya, rejimin YPG’nin kontrolündeki sahalardan çıkarılan toplam petrolün yüzde 75’ini Esad’e vermesini ve kalan yüzde 25’ini de kendi inisiyatifleri doğrultusunda kullanmalarını önerdi. Ayrıca YPG’den Suriye’nin meşru başkanı olarak Esed’i tanımasını isteyen Rus yetkililer, her yere rejim bayrağının asılmasını talep etti. Türkiye saldırısından korumanın bir şartı olarak da terör örgütünün “özerk yönetim” projesinden vazgeçip sadece “yerel yönetim” biçiminde kalmaları istendi.

YPG’li teröristlerin ise bu şartları kabul etmediği ve tartışmak için süre istediği belirtilirken, Esed rejiminin Türkiye’nin bölgeye girmemesi için örgüte destek verdiği ifade edildi.

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