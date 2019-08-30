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Esed, Rusya'nın desteğiyle İdlib'de bir beldeyi ele geçirdi

Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını hiçe sayarak İdlib'de bir beldeyi daha ele geçirdi

30 Ağustos 2019 Cuma 13:12
Esed, Rusya'nın desteğiyle İdlib'de bir beldeyi ele geçirdi

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle, Han Şeyhun ilçesinin doğusunda bir beldeyi ele geçirerek ilerleme çabasını sürdürüyor.

Rejim güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneydoğusundaki yerleşimlere ve askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırmaya devam ediyor.

Han Şeyhun ilçesini 22 Ağustos'ta kontrolüne alan rejim, ilçenin doğusundan ilerlemeye devam ediyor.

Han Şeyhun'un doğusundaki Temaniye beldesinin kuzeyindeki Hüveyn köyünden ilerleyen rejim, Gabbar Tepesini, stratejik öneme sahip Seyyid Tepesini, Um Celal çiftliğini el geçirerek dün gün içinde beldeyi sardı.

Rejim, dün gece saatlerinde yaşanan yoğun çatışmaların ardından Temaniye beldesini kontrolüne aldı.

- İdlib'deki durum

Esed rejimi ve destekçileri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yoğun saldırılarına devam ediyor. Rejimin karadan ilerleyişini sürdürmesi, sivil katliam ve göç dalgasının boyutlarının büyüyeceği endişesine yol açıyor.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk olmak üzere bin 282 sivil öldü.



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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:12
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