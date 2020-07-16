Esed rejiminin zindanlarındaki işkencecisinin yüzünü mozaikle resmetti

AZEZ (AA) - ÖMER KOPARAN - Suriye'de 2013 yılında Beşşar Esed rejimi güçlerince alıkonulan 46 yaşındaki Abdürrezzak Tavil, hafızasından silemediği işkence anılarını mozaik taşlarıyla sanatına yansıtıyor.



Tavil, başkent Şam'da ticaretle uğraşırken 2013 yılında Esed rejimi güçlerince alıkonularak, rejimin "terörist" ilan ettiği muhalif gruplara yardım ettiği suçlamasıyla 6 yıl boyunca hapishanelerde işkencelere maruz kaldı.

Hapiste olduğu sırada anne ve babasını uçak saldırılarında kaybeden Tavil, özgürlüğüne kavuştuktan sonra askeri muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinin Racu beldesine yerleşti. Tavil yıl başında evlenerek yeni bir hayata başlarken, mozaiklerle yaptığı portreleri satarak geçimini sağlıyor.

Geçen yılın haziran ayında özgürlüğüne kavuşan mozaik sanatçısı Tavil, acı dolu hafızasına kaydettiği işkenceci rejim unsurlarını ve işkenceyle ölen arkadaşlarının portrelerini mozaikler ile resmediyor.

Tavil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şam'daki Mezze Hapishanesi'nde 1 yıl tutulduktan sonra (Şam'da) Adra Hapishanesi'ne nakledildiğini söyledi.



Rejim zindanlarında yaşadıklarını unutmadığını dile getiren Tavil, "Hapishane arkadaşlarım ve ben çokça işkenceye maruz kaldık. Resme olan merakımdan dolayı, bana eziyet edenleri ve hapishanedeki yakın arkadaşlarımı zihnime kazıdım." ifadelerini kullandı.



"Bana, çocuk yapamayacak kadar işkence eden ve iki arkadaşımın ölümüne sebep olan zalimin portresini mozaiklerle yaptım." diyen Tavil, "İsmini 6 yıl boyunca öğrenemedim ama yüzüne taktığı gözlüğü ve ağzındaki purosuyla ne yüzü ne de bana yaptığı işkenceleri aklımdan çıkıyor." dedi.

Suriyeli muhalif kaynaklar, halihazırda Esed rejiminin cezaevleri ve sorgu merkezlerinde aralarında kadınların da olduğu en az 500 bin kişinin tutulduğunu belirtiyor.

Rejim zindanlarında alıkonulan mağdurların sadece küçük bir kısmı, serbest kaldıktan sonra yaşadıklarını paylaşma cesareti buluyor.