Esed rejimine pusu kuruldu! Rus savaş uçakları havalandı

Rus uçakları dün Halep, Hama ve Rakka kentleri arasında kalan "Orta Üçgen’e" yüze yakın hava saldırısı düzenledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından dün yapılan açıklamaya göre Halep-Hama-Rakka üçgenine ve Humus-Deyrizor yoluna yayılan DEAŞ bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenleyen Rus savaş uçakları Badia bölgesi üzerinde uçuşlarını sürdürüyorlar. Son 24 saat içinde bölgede 95'ten fazla hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Esed güçlerine pusu

DEAŞ Deyrizor kırsalındaki eş-Şu’la çölünde aralarında üsteğmen rütbesi olan bir subayın da bulunduğu 4 rejim unsuruna geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir pusu ile öldürdü. Ayrıca 10 rejim askeri de yaralandı.

SOHR tarafından dün yapılan açıklamada Rusya'nın kendisine bağlı güçler aracılığıyla yürüttüğü büyük güvenlik operasyonunun Suriye çölünde devam ettiği bildirildi. Operasyon, Deyrizor-Humus yolunun DEAŞ’tan temizleyerek güvenli hale getirilmesini amaçlıyor. Suriye rejimine bağlı Ulusal Savunma Gücü, Filistin el-Kuds Tugayı ve Beşinci Kolordu Deyrizor'un batısındaki Kabajab ve eş-Şula'dan, Es-Sukhnah'a kadar uzanan bölgede tarama operasyonu yürütmeye devam ediyor. Harekâtın ikinci haftasına girilirken Rusya bölgeye büyük bir askeri takviye yollayarak söz konusu kuvvetlere yer koruması sağlamaya ve savaş uçakları ile hava desteği vermeye devam ediyor.

Resmi Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından dün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Deyrizor-Palmira yolunda bir otobüsün terörist grupların saldırısına uğraması sonucu üçü askeri personel olmak üzere 13 kişi yaralandı. Saldırı Deyrizor kentinin doğusunda gerçekleşti.”

DEAŞ’ın haber ajansı Amak tarafından paylaşılan açıklamada terör örgütün saldırının sorumluluğunu üstlendiği kaydedildi.

Askeri kaynaklara dayandırılan habere göre örgüt militanları Suriye ordusu unsurlarını taşıyan askeri araç konvoyuna saldırdı.

SOHR tarafından yapılan açıklamada da saldırının arkasında DEAŞ’ın olduğu belirtildi.