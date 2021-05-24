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Dünya Esed rejiminden sözde seçim çalışmaları! Protesto edildi
Dünya

Esed rejiminden sözde seçim çalışmaları! Protesto edildi

Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin sözde seçim çalışmaları Cerablus'ta protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 19:46:00 -
Esed rejiminden sözde seçim çalışmaları! Protesto edildi

Suriye'de, katil Beşşar Esed rejiminin sözde seçim çalışmaları Cerablus'ta protesto edildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus'ta halk, Esed rejiminin sözde seçim çalışmalarına tepki gösterdi.

Gösterilerde, "Çocuk katilinin seçimlerini boykot edin", "Esed'in meşruiyeti yoktur", "Rejimin yapacağı seçim yasal değil" yazılı dövizler taşındı.

Cerablus'ta gösterilere katılan aktivist Sena Muhammet, "Cerablus ilçesinde Esed rejimi ve destekçilerinin düzenlediği sözde seçim çalışmalarına karşı toplandık. Devrimciler olarak yaptıkları seçimleri kabul etmiyoruz. Bu seçime destek veren hiçbir faaliyeti tanımıyoruz, katillerin faaliyetlerinin durdurulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

Suriye'nin Hama ilinden göç eden Hamid Ali de, "Seçime hayır demek için buradayız. Kesinlikle reddediyoruz. Yaklaşık 14 milyon insan ülke dışındayken, o kadar insan yerlerinden olmuşken bu seçimin nasıl bir gerçekliği olabilir ki?" dedi.

Beşşar Esed rejimi, ocak ayında Birleşmiş Milletler'in (BM) gözetiminde Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarıyla süren siyasi süreci görmezden gelerek, milyonlarca Suriyelinin ülkeyi terk ettiği ve yurt içinde yerinden edildiği bir ortamda devlet başkanlığı seçimine gidiyor.

Rejimin Suriye'de 26 Mayıs'ta düzenleyeceği sözde devlet başkanlığı seçimi kapsamında, bazı ülkelerdeki temsilciliklerinde başlattığı oy verme işlemine, rejimin saldırılarla yerinden ettiği halk karşı çıkıyor.

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