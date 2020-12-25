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Aktüel Esed rejiminden İsrail'in Suriye'ye füze saldırısı düzenlediği iddiası
Aktüel

Esed rejiminden İsrail'in Suriye'ye füze saldırısı düzenlediği iddiası

Yeniakit Publisher
2020-12-25 03:16:14 -
Esed rejiminden İsrail'in Suriye'ye füze saldırısı düzenlediği iddiası

ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin Hama iline bağlı Misyaf bölgesine füze saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in Lübnan'ın Trablus kentinin kuzeyinden, yerel saatle 00.40'ta Hama'nın Misyaf bölgesine füze saldırısı düzenlediğini iddia etti. Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz anında devreye girerek düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadelerine yer verildi. Saldırıda can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Ülkenin orta kesiminde yer alan Hama'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, 18 Kasım'da, Suriye'de Esed rejimi ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücüne ait askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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