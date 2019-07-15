Esed Rejimi'nden flaş S-400 ve Türkiye açıklaması! S-400 sevkiyatı ile ilgili açıklama yapan Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının kendilerini rahatsız etmediğini söyledi.

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemine ait parçaları taşıyan 9. uçak da Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptı. S-400 sevkiyatı devam derken Esed rejiminden bir açıklama yapıldı. Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının kendilerini rahatsız etmediğini söyledi. "İlgi alanımıza girmiyor" Hadda, "Türkiye şu anda Rusya ile beraber garantör ülke rolünde ve adımlarını Rusya ile beraber koordine ediyor. Bu yüzden, bu bizim ilgi alanımıza girmiyor" dedi.

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