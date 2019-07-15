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Esed Rejimi'nden flaş S-400 ve Türkiye açıklaması!

S-400 sevkiyatı ile ilgili açıklama yapan Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının kendilerini rahatsız etmediğini söyledi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:37
Esed Rejimi'nden flaş S-400 ve Türkiye açıklaması!

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemine ait parçaları taşıyan 9. uçak da Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptı.

S-400 sevkiyatı devam derken Esed rejiminden bir açıklama yapıldı. Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının kendilerini rahatsız etmediğini söyledi.

"İlgi alanımıza girmiyor"

Hadda, "Türkiye şu anda Rusya ile beraber garantör ülke rolünde ve adımlarını Rusya ile beraber koordine ediyor. Bu yüzden, bu bizim ilgi alanımıza girmiyor" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:37
  1. Ankara
  2. Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad
  3. Türkiye'ye S-400 sevkiyatı
  4. S-400 hava savunma sistemi
  5. Türkiye
  6. Suriye
  7. Esed Rejimi
  8. S-400 açıklaması

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  • Engin malkocEngin malkoc20 dk önce
    Esad mutlu ve mesut.cunku kavgali oldugu ve problem cikaran sorunlu kitleleri sinir kapsini acip bize postaladi.ypg teror orgutunude bizim sinirimiza yigdi rusyayi yanina aldi.malesef akilli dis politika izleyerek bu isten basariyla cikti uzulerwk soyluyorum.adam begenin begenmeyin kurnaz politika cikarina uygun davrandi zararini biz cekiyoruz samda namaz kilacaltik tam tersine suriyeliler bizde namaz kiliyor.
  • ATATURKCUATATURKCU28 dk önce
    SIRIYE IC SAVASINDAN EN KARLI CIKAN ESADDIR.ULKESINDE NEKADAR HAIN HIRSIZ ARSIZ ISE YARAMAZ ADAM VAR YOLLADI TURKIYEYE.KAYITLI KAYITSIZ 6 MILYON SURIYELI BIZE GIRDI.TUHAF OLANSA BUNLARIN COGU AVRUPAYA KACMAK ISTIYOR BIZIM SAHIL GUVENLIK YUNAN ADASINA AYAK BASMADAN TUTUP GERITURKIYEYE GETIRIYOR.ESADIN COK UMRUNDA S 400
  • Murat Murat 33 dk önce
    Bizim bu Esad işe ne derdimiz var, kendi halkını öldürüyor ise!! tüm dünyada savaşları başlatan milyonları Yok eden ABD ile niye müttefikiz ne işimiz var, Türkiye dış politikası batmış Yok olmuş dostumuz yok, en büyük dostumuz Kaddafi’ye bile ihanet ettik, Mısır’la aramız bozuk, batı ile bozuk, Ortadoğu’da sevenimiz Yok ne biçim bir vaziyet aklım almıyor.
  • Ismail Ismail 33 dk önce
    Lan sizi takan kim soytariya bak! Subhan Allah...

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