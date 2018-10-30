Esed rejimi köpeği vahşice yaktı

Suriye'de Esed rejimi askerleri bir köpeği ateşe vererek öldürdü.

Suriye'de Esed rejimine bağlı askerler, bir köpeği canlı halde ateşe vererek öldürdü ve bu anları kaydetti.

Olay, Suriye'de yaşanan insan hakları ihlallerini gündeme taşıyan Syrian Revolution Network tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşılan görüntülerde, bağlanmış bir köpeğin üzerine Esed rejimine bağlı bir asker tarafından önce yanıcı bir madde döküldüğü, sonra da köpeğin ateşe verildiği görülüyor.

Kaynak: Mepanews