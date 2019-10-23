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"Esed rejimi ile temas olacak mı?" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net cevap

Rusya ziyareti sonrası uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Esed rejimi ile temas olacak mı?" sorusuna cevap verdi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:59
"Esed rejimi ile temas olacak mı?" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net cevap

Rusya temaslarının ardından Türkiye'ye dönüşünde uçakıta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye ile tamas olacak mı?" sorusuna "Rusya-Suriye münasebeti çok daha isabetli bir yol olur" şeklinde yanıt verdi.

"Terör koridoruna bir darbe daha vurduk"

"Bu anlaşma ile terör koridoruna bir darbe daha vurduk" diyen Erdoğan, mültecilerin evine dönmesini kolaylaştıracak bir zemin oluşturulduğunu kaydetti.

"Böyle bir şeyi arzu etmedik"

Kamışlı'daki durum hakkında bilgi veren Erdoğan, "Kamışlı şu an itibarıyla Rus askerleri ile rejim güçlerinin bulunduğu bir yer. Dolayısıyla orada bizimle karşı karşıya gelmek gibi bir şeyi arzu etmiyorlar. Biz de zaten böyle bir şeyi arzu etmedik ve başından itibaren Kamışlı tarafında böyle bir şeye girmedik" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine bütün dünyanın merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi Soçi'de gerçekleşti. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü. Görüşmede, SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometrederinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.

Türkiye ile Rusya arasında varılan 10 maddelik Suriye mutabakatı:

1. Her iki taraf Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.

2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3. Bu çerçevede, Tel Abyad ve Ras Al Ayn'ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.

4. Her iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00'den itibaren,Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına,YPG unsurları ve silahlarınınTürkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.

6. Münbiç ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

7. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.8.Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.

10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir"

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 14:59
  1. Adana
  2. 10 maddelik Suriye mutabakatı
  3. Suriye mutabakatı

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