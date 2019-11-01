Esed rejimi ile çatışma yaşandı mı? MSB'den sert cevap

Milli Savunma Bakanlığı,Soçi'de yapılan mutabakat gereği Rusya ile Türkiye'nin birlikte gerçekleştirdiği devriyenin başlamasının ardından açıklamalarda bulundu. MSB ayrıca Tel Amer'de "Rejim güçleriyle sıcak çatışmaya giriliyor" şeklinde çıkan haberler hakkında "Rejimle bire bir çatışma gerçekleşmedi. Tel Tamer'de bir operasyonumuz yok. TSK tarafından Tel Tamer'e atılan bir mermi yok" dedi.

Harekat bölgesinde EYP ve patlayıcı imhası için faaliyetlerini sürdüğünü belirten Denizer, "Tel Abyad'da teröristlere ait el yapımı patlayıcı madde imalathanesi tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Patlayıcı yapımında kullanılan 1 tondan fazla, amonyum nitrat ele geçirildi. Şu ana kadar 400'den fazla mayın ve EYP madde ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirildi. Türkiye'ye yönlendirilmiş, ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet roket tespit edilmiştir" dedi.

Devriyeye 8 zırhlı katılıyor

Soçi mutabakatı kapsamında Türkiye-Rusya arasındaki ilk kara devriyesinin bugün 12.00'de başladığını belirten Denizer, "Devriye, Barış Pınarı Harekatı Bölgesinin doğusunda, 1 insansız hava aracı refakatinde 8 zırhlı aracın katılımıyla gerçekleştirilmektedir" dedi.

Barış Pınarı Harekatında bugüne kadar 10 askerin şehit olduğunu, 144 askerin yaralandığını belirten Denizer, Suriye Milli Ordusu'ndan da 133 personelin şehit olduğunu, 495 personelin yaralandığını belirtti.

"Diğer bölgelerde de devriyeler yapılacak"

Fırat'ın doğusunda Türkiye-Rusya ortak kara devriye faaliyetleriyle ilgili soruları yanıtlayan askeri kaynaklar, "En üst düzeyde alınan kararların, sahaya askeri anlamda uygulanması için Rus muhataplarla görüşmelerimiz sürüyor. Bugün başlayan ilk devriye, Resulayn'ın 40 km doğusu ile Kamışlı'nın 30 km batısı arasında kalan bölgede gerçekleştiriliyor. Mutabakata göre diğer bölgelerde de ilerleyen günlerde devriyeler yapılacak" dedi. "Devriyelerin amacı, sahada YPG/PKK unsurlarının çekilip çekilmediğini tespit etmektir" diyen askeri kaynaklar, "Keşifler yapılacak, 30 km içindeki durumu göreceğiz" dedi.

“Tel Tamer'e operasyon yok"

Resulayn'ın güneyindeki Tel Tamer bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye Rejim askerleri ile çatışdığına yönelik iddialara yanıt veren askeri kaynaklar, "Rejimle bire bir çatışma gerçekleşmedi. Tel Tamer'de bir operasyonumuz yok. TSK tarafından Tel Tamer'e atılan bir mermi yok" dedi. İstenmeyen çatışmalardan kaçınmak için, sahada Rus muhataplarla da sürekli koordine içinde olduğu vurgulandı.

"Gereği yapılır"

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine karşılık gelen Ayn El Arap'ta (Kobani) YPG/PKK'ya ait flama ve bayrakların hala bulunduğu belirtilmesi üzerine kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarına değinerek, "Sahada durum değerlendirilip gereği yapılır" dedi.