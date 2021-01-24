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Dünya Esed rejimi askerlerine pusu!
Dünya

Esed rejimi askerlerine pusu!

Suriye’de Palmyra ile Deyr ez Zor’u birbirine bağlayan yolda Esed rejimine ait askeri personel taşıyan otobüse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker hayatını kaybederken, 10 asker yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 23:59:00 -
Esed rejimi askerlerine pusu!

Suriye’de Beşar Esed rejimine bağlı askerleri taşıyan otobüse kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Palmyra ile Deyr ez Zor'u birbirine bağlayan yolda düzenlenen saldırıda, Esed rejimine bağlı 3 asker hayatını kaybetti, 10 asker yaralandı. Yerel saatle 13.40’da meydana gelen saldırı, At-Tanf bölgesinden düzenlendi.

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan At-Tanf bölgesi ABD ordusu tarafından kontrol edilirken, bölgede ABD üssü bulunuyor.

Öte yandan geçtiğimiz sene 30 Aralık’ta At-Tanf bölgesinde sivilleri taşıyan bir otobüse yapılan saldırıda 28 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi de yaralanmıştı.

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