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Esed rejimi 85 bin Suriyeliyi zorla kaybettirdi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, Esed rejiminin şimdiye dek 85 bin civarı kişiyi zorla kaybettirdiğini belirterek, uluslararası toplumu sorumluluk üstlenmeye çağırdı

30 Ağustos 2019 Cuma 13:30
Esed rejimi 85 bin Suriyeliyi zorla kaybettirdi

ANKARA (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejiminin 85 bin civarı kişiyi zorla kaybettirdiğini belirterek, uluslararası toplumu bu konuda sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

SMDK, yaptığı yazılı açıklamada, Beşşar Esed rejiminin katliam, yerinden etme, alıkoyma ve işkencenin yanı sıra kendisine muhalif aktivistleri saf dışı bırakmak için uyguladığı yöntemlerden birinin zorla kaybetme olduğunu belirtti.

Rejimin bu yöntemi, Suriye halkının devrime inancını yitirmesini sağlamak için kullandığının ifade edildiği açıklamada, çocuk, kadın ve yaşlılar gibi savunmasız kişilerin bu uygulamanın hedefinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 95 bin civarı Suriyelinin rejim güçlerince zorla kaybettirildiği kaydedilerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2042, 2043 ve 2139 sayılı kararlarına atıfta bulunuldu.

"Herkesin Zorla Kaybetmeye Karşı Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme"'nin 1,2 ve 5. maddelerinin de anımsatıldığı açıklamada, bu maddelerin zorla kaybetmeyi insanlığa karşı suç olarak tanımladığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, SMDK'nin rejimin bu uygulaması kınanarak, etkili devletlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi, yargılanması ve cezalandırılması konusundaki sorumluluklarını yerine getirmeleri için çağrıda bulunuldu.


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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:30
  1. Zorla kaybetme

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