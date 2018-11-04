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Esed ile Rusya arasında kritik görüşme!

Suriye'de Beşer Esed, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev'i kabul etti. Görüşmede, İstanbul Zirvesi’nin sonuçları konuşuldu.

04 Kasım 2018 Pazar 22:28
Esed ile Rusya arasında kritik görüşme!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye sorununun çözümünde Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile bir araya geldi.

Beşar Esad, 27 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen Suriye Zirvesi hakkında bilgi almak için Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile görüştü. İkili, İstanbul Zirvesi’nin sonuçlarını ve Suriye için kurulacak anayasa komisyonu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Toplantıyla ilgili Suriye Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, tarafların Suriye'nin yeniden inşasının önündeki engelleri ortadan kaldırmak için çalışmaları sürdürmeye karar verildiği söylendi.

İstanbul'daki dörtlü zirve konuşuldu

Özel Temsilci Lavrentiev, Esad'a İstanbul'daki dörtlü zirvenin sonuçlarını ve Rusya’nın, yapılacak tüm siyasi görüşmelerde Suriye sorununun çözümünde ilerleme sağlanması için ve Suriye'deki savaşın sona ermesi için çaba göstereceğini açıkladı. Esad ise toplantıda, Rusya’nın ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye çabalarına dikkat çekti. Ayrıca yapılan açıklamada, Suriye'nin mevcut anayasasının tartışılacağı bir komisyonun oluşmasındaki engelleri ortadan kaldırmak için anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 22:28
  1. İstanbul
  2. Esed
  3. Rusya

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