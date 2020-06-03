Esed, İdlib’e saldırı hazırlığında

Mehmet Aydın

Suriye’de yine kirli oyunlar sahnelenecek... Libya’da Hafter’e verdiği desteğe rağmen umduğu sonucu alamayan Rusya, Türkiye’yi zorda bırakmak ve dikkatini dağıtmak için İdlib kozunu yeniden masaya koydu.

Putin yönetimi, kuklası durumunda olan Esed rejimine İdlib’e yönelik saldırı için emir verdi. Rejim birlikleri ve İranlı teröristler de İdlib’in güneyinde M4 karayolunun altındaki bölgede yer alan Cebel Zaviye ve diğer alanları ele geçirmek için saldırı hazırlığına girişti.

Esed rejiminin ilk saldırı girişimleri muhalifler tarafından püskürtülürken, Türk Silahlı Kuvvetleri de bölgeyi güçlendirmek için takviye birlikler gönderdi.

Suriye basınına göre, Esed milisleri saldırılarına devam etmeye karar olduğunu belirterek, ilk hedefin Zaviye Dağı olduğunu belirtti. Yükseklik ve bölgeye hakimiyet adına dağın ele geçirilmesi için geride büyük bir hazırlık yapıldığı ifade edilirken Rusya’nın da hava desteği vereceği bildirildi.

Ruslar keşif yaptı

Hatta önceki gün Rus uçaklarının İdlib üzerinde keşif uçuşları yaptığı ve bölgedeki son duruma göre hazırlıkların sürdürüleceği bildirildi.

Öte yandan; bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye Fırtına Obüsleri ve tank desteğinin yanı sıra İdlib’in yüksek bölgelerine hava savunma sistemi kurduğu belirtildi.