  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Esed, İdlib’e saldırı hazırlığında

Libya’da ağır yenilgiler alan Ruslar, Türkiye’nin dikkatini dağıtmak için Esed rejimine İdlib’e saldırı başlatmasını istedi. Rejim de İranlı teröristlerle birlikte Cebel Zaviye’ye yığınak yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 10:56:00 -
Esed, İdlib’e saldırı hazırlığında

 Mehmet Aydın 

Suriye’de yine kirli oyunlar sahnelenecek... Libya’da Hafter’e verdiği desteğe rağmen umduğu sonucu alamayan Rusya, Türkiye’yi zorda bırakmak ve dikkatini dağıtmak için İdlib kozunu yeniden masaya koydu.

Putin yönetimi, kuklası durumunda olan Esed rejimine İdlib’e yönelik saldırı için emir verdi. Rejim birlikleri ve İranlı teröristler de İdlib’in güneyinde M4 karayolunun altındaki bölgede yer alan Cebel Zaviye ve diğer alanları ele geçirmek için saldırı hazırlığına girişti.

Esed rejiminin ilk saldırı girişimleri muhalifler tarafından püskürtülürken, Türk Silahlı Kuvvetleri de bölgeyi güçlendirmek için takviye birlikler gönderdi.

Suriye basınına göre, Esed milisleri saldırılarına devam etmeye karar olduğunu belirterek, ilk hedefin Zaviye Dağı olduğunu belirtti. Yükseklik ve bölgeye hakimiyet adına dağın ele geçirilmesi için geride büyük bir hazırlık yapıldığı ifade edilirken Rusya’nın da hava desteği vereceği bildirildi.

Ruslar keşif yaptı

Hatta önceki gün Rus uçaklarının İdlib üzerinde keşif uçuşları yaptığı ve bölgedeki son duruma göre hazırlıkların sürdürüleceği bildirildi.

Öte yandan; bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye Fırtına Obüsleri ve tank desteğinin yanı sıra İdlib’in yüksek bölgelerine hava savunma sistemi kurduğu belirtildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neyi bekliyorsunuz vurun gitsin

Harun
  • Yanıtla

serdar-1.

akit hergün esad-hafter bitti bitiyor diye en az defa haber yapıyorsun,şimdide esad saldırıya geçecek diyorsun.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı