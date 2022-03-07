ESDER’den “ESNAF EŞLERİ Paneli”!

YENİ AKİT ANKARA

Program da konuşan ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, “Toplumda adı konulmamış olan esnaf eşleriyle ilgili daha önce yapılmış bir çalışmaya rastlamadık, oysa esnaf sanatkarların çekmiş olduğu sıkıntıları esnaf eşleri de yaşamaktadırlar. Paneli, dile getirilmeyen esnaf eşlerinin yaşadıkları sıkıntılar ve çözüm önerileri konuşulmak üzere düzenledik” dedi.

Esnaf eşi olan Gülcan Sökücü, “Esnaf hanımı, toplumun dinleyen kısmıdır, hanımlar yalnızca maddi boyutta yardımcı olmaz aynı zamanda eşleri eve geldiğinde yüz haritası çıkarırlar ve manevi destek de olurlar” diyerek sözlerine başladı. ESDER’ in özü ola ahiliğin kökü tasarruftur, biz hanımlar da tasarruflara eşlerimize yardımcı olur, sorunları dinler ve yakınmak yerine çözümler üretiriz” diye konuştu. Eesnaf eşi Ümmühan Güzel, hem kendisinin hem de eşinin esnaf olduğunu belirterek durumunun daha da zor olduğunu, hatta 7 yıldır ilk kez çocuklarıyla Pazar kahvaltısını bu program vesilesiyle yapabildiğini aktardı.