ESDER: Kurban Bayramı'nda trafiğe kurban olmayalım

YENİ AKİT ANKARA

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus, “Bayramlar; coşku, mutluluk, birlik ve beraberliğin yaşandığı günlerdir. Vatandaşlarımız ailesiyle bayramı birlikte geçirmek isteyecektir. Bu nedenle şehir içi ve şehir dışı seyahatlerde bulunulacaktır” dedi.

Bayram dolayısıyla 13 gün tedbir alındı

Çelikus, “Kurban Bayramı dolayısıyla İç İşleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre ise tatil 9 gün olmasına rağmen trafik tedbirleri 14-26 Temmuz'da 13 gün süreyle alınacak. Kurban Bayramı süresince günlük toplam 9 bin 259 ekip/tim, 17 bin 430 personel görev alacağını belirterek , devletimizin aldığı tüm bu önemler süresinde bayramda bizim için çalışacak tüm personellere teşekkür ediyoruz.”

Kurban olmayalım

Çelikus, “Ne yazık ki her bayramda trafikteki yoğunluk nedeniyle yaşanan kazalardan ötürü aileler parçalanmakta, insanlar sevdiklerini kaybetmektedir. Kurban Bayramı’nı kutlarken ailemizi trafik canavarına kurban vermemeliyiz. Bizlerin de yapacağı en güzel yol; trafikte sevgi, saygı ve sabırlı olmaktır. Kurban Bayramı süresinde yola çıkacak olan tüm sürücülerimiz dinlenmiş bir şekilde ve araçlarının bakımını yaparak yola çıkmalı, yolculukları boyunca trafik kurallarına riayet etmelidir " ifadelerini kullandı.