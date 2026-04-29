Escobar'ın öldürülmek istenen ‘kokain aygırlarına’ Hintli milyarder talip oldu!

Hindistan Times gazetesinin haberine göre, Anant Ambani Escobar'a ait olduğu bilinen ve Kolombiya'da durumları tartışmalı hale gelen su aygırlarına ilişkin açıklama yaptı.

Kolombiya'nın onay verdiği itlaf planının tekrar gözden geçirilmesi çağrısı yapan Ambani, yaklaşık 80 su aygırının, sahibi olduğu yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi Vantara'ya taşınarak korunmasını teklif etti.

Kolombiya hükümetine ayrıntılı bir plan da sunduğunu belirten Ambani, hayvanların güvenli ve bilimsel yöntemlerle Hindistan'a nakledilerek kalıcı bir yaşam alanına yerleştirilmesini istedi.

BAKIMINI ÜSTLENMEYE HAZIRIZ

Ambani, "Bu 80 su aygırı nerede doğacaklarını seçmedi ve şu anda karşı karşıya oldukları koşulları da kendileri oluşturmadı. Onlar, yaşayan ve hissedebilen varlıklar. Eğer onları güvenli ve insani bir yöntemle kurtarma imkanımız varsa, bunu denemek bizim sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Vantara'nın Üst Yöneticisi (CEO) Vivaan Karani de Kolombiya hükümetine yazdığı mektupta, hayvanların bakımını üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi.

Kolombiya Çevre Bakanı Irene Velez, su aygırı popülasyonunun kontrol edilmesi için alınan kısırlaştırma ve hayvanat bahçelerine yerleştirme gibi önlemlerin işe yaramadığını vurgulayarak, Escobar'a ait olduğu bilinen su aygırlarının itlafına ilişkin plana onay verildiğini kaydetmişti.

ESCOBAR’IN HAYVANLARI

Dünyadaki en büyük uyuşturucu baronlarından biri haline gelen Escobar'ın ölümünün ardından, 1'i erkek 4 su aygırı hariç sahip olduğu tüm hayvanlar, ülke genelindeki hayvanat bahçelerine nakledilmişti. Yetkililer, aradan geçen yaklaşık 30 yılda Escobar'ın su aygırlarının üremeye devam ettiğini ve halihazırda ülkedeki su aygırı sayısının fazla olduğunu ifade ederek, bu üreme hızıyla ekosisteme zararlı olabileceklerini değerlendiriyor.

Kolombiya'nın, Afrika dışında vahşi su aygırı popülasyonuna sahip tek ülke olduğu bilinirken, yetkililer, bu hayvanların yerel halk için bir tehdit olduğu ve yerli türleri yerinden ettikleri değerlendirmesinde bulunuyor.