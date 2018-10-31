Eşcinsel sapkın Kerimcan Durmaz'a fiziksel müdahalede bulunan şahıs tutuklandı

Samsun'da konser verdiği sırada eşcinsel sapkın Kerimcan Durmaz'a elle fiziksel müdahalede bulunan şüpheli, Samsun Adliyesine giderek teslim oldu. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama müzekkeresi bulunan ve hakkında birçok suçtan polis tarafından aranan Uğur D. (30), akşam saatlerinde Avukatı Özkan Güreş ile birlikte Samsun Adliyesine giderek teslim oldu.

2 yıl önce meydana gelmişti

Yaklaşık 2 yıl önce Samsun'da bir alışveriş merkezinin içinde bulunan bir eğlence mekanında sahneye çıkan Kerimcan Durmaz'ın konserinde olay çıkan olayda sanatçıyı darp ettiği ileri sürülen Uğur D. hakkında ayrıca kesinleşmiş 5 yıl 1 ay 20 gün de hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Adli işlemleri tamamlanan Uğur D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.