Eşcinsel sapkın Cem Adrian'dan DHKP-C yandaşı Grup Yorum'a destek! Yasaklanan şarkı değil terör Cem...

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20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde sahne alacakları duyurulan DHKP-C yandaşı Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi konserleri Tunceli Valiliği tarafından iptal edildi.

Tunceli Belediyesi'ne Valilik tarafından gönderilen yazıda, yurtların ve stadyumunun konser için tahsis edilmeyeceği aktarıldı. Yazıda ayrıca, Sanat Sokağı'ndan başlayarak Seyit Rıza Meydanı'na kadar sürmesi planlanan yürüyüşe de izin verilmediği belirtildi.

Eşcinsel sapkından terör gruplarına destek!

Festivalde sahne alan eşcinsel sapkın Cem Adrian, konseri iptal edilen DHKP-C yandaşı Grup Yorum ile Grup İsyan Ateşi için şarkı söyledi.

Adrian, terör yandaşı gruplar için, "Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım" türküsünü söylerken, teröre yakınlığı ile bilinen Grup Yorum ile Grup İsyan Ateşi'ne şu ifadelerle destek verdi:

Konserden önce sevgili Mustafa'yla (Belediye Başkanı) konuştuk. "Biz yasaklardan nefret ediyoruz" dedi. Ben daha çok nefret ediyorum yasaklardan. Dünyada yasaklanacak son şey müzik olmalı.