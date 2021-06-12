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Gündem Eşcinsel sapıklar gazetemizi Avrupalı ağababalarına şikayet etti!
Gündem

Eşcinsel sapıklar gazetemizi Avrupalı ağababalarına şikayet etti!

Aile yapımızı ifsad projesinin en önemli ayaklarından birisi olan Avrupa fonlu eşcinsel sapıkların savunucuları, amaçlarına engel olarak gördükleri gazetemizi hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 23:20:00 -
Eşcinsel sapıklar gazetemizi Avrupalı ağababalarına şikayet etti!

 Yeniakit.com.tr 

Yazarları eşcinsel sapıklardan oluşan Kaos Gl, sapkınlıklarını ve faaliyetlerini konu edinip, toplumumuzu uyaran içerikler hazırlayan gazetemizi hedef aldı.

 'Akit'in homofobik nefretinin Mayıs seyri'

Bugüne kadar her ay başında aldıkları kayıtları 'rapor' olarak sunup, sapkınlıkla mücadele eden kişi ve kurumları hedef gösteren sapıkların yayın organı 'Kaos Gl', bu kez amaçlarına en büyük tehdit gördüğü gazetemize ait aylık bir 'rapor' hazırladı. 'Akit'in homofobik nefretinin Mayıs seyri' başlığını kullanan Kaos Gl, satır aralarında da 'Akit’in cinsiyetçi-homofobik nefreti', 'Akit’in homofobik nefret siyaseti', 'Akit’in kültür-sanat ve medyada nefret siyaseti' ve 'Akit yazarlarından homofobik nefret köşeleri' başlıklarını kullandı.

Ağababalarına şikayet ediyorlar

Türk toplumunda küçücük karşılığı olmayan sapıklar, kendilerini rahatsız eden haberlerimizi, linkleri ile birlikte paylaşarak hedef gösterdi. Avrupa fonları ile beslenen, tek gayeleri ahlak ve aile yapımızı bozmak olan sapıklar, yayımladıkları raporla gazetimizi ağababalarına da şikayet etmiş oldu.

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