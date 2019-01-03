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Esat Delihasan'dan AA fotoğrafına övgü

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasının spor kategorisinde birinciliği kendi branşlarından bir karenin almasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

03 Ocak 2019 Perşembe 10:51
Esat Delihasan'dan AA fotoğrafına övgü

Delihasan, yaptığı açıklamada, İspanya’nın başkenti Madrid'de düzenlenen 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda üst üste ikinci dünya üçüncülüğünü kazanan kadın kata milli takımı üyeleri Rabia Küsmüş ve Dilara Eltemur'un yer aldığı karenin, binlerce eser arasından "Yılın Spor Fotoğrafı" seçilmesinin, kendilerini çok mutlu ettiğini aktardı.

"Anadolu Ajansı foto muhabiri Burak Akbulut'un 'Karatenin Sultanları' isimli karesi, karatenin felsefesini en güzel şekilde yansıtıyor." ifadelerini kullanan Delihasan, "Bu fotoğraf, gelecekte yapacağımız seminerler, eğitim çalışmaları, antrenmanlar ve tarih kitaplarında yer bulacak. 'Bir branş nasıl anlatılır?' sorusunun somut örneği. Türk karatesi adına böyle bir fotoğrafa imza attığı için kendisine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Esat Delihasan, oylamada birçok önemli ismin de bu kareyi tercih ettiğini hatırlatarak, şu görüşlerini aktardı:

"Sayın Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye kadar, devlet kadememizdeki birçok ismin 'Karatenin Sultanları' için oy kullanması ise fazlasıyla gurur verici. Ülkemizin en büyük haber ajansı Anadolu Ajansının Türk sporu için yaptıkları ortada. Karate branşına göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı minnettarız. Yılın Fotoğrafları oylamasına katılan ve spor kategorisinde bizleri tercih eden herkese ayrıca teşekkür ederiz."

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 10:51
  1. 24. Dünya Karate Şampiyonası
  2. Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Burak Akbulut
  3. Karatenin sultanları
  4. Madrid
  5. Türkiye Karate Federasyonu
  6. Yılın Spor Fotoğrafı

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