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Aktüel Esas gerizekalı sen olmayasın hanımefendi! Hakaret etti...
Aktüel

Esas gerizekalı sen olmayasın hanımefendi! Hakaret etti...

Yeniakit Publisher
2023-05-15 11:00:00 - 2023-05-15 11:08:00
Esas gerizekalı sen olmayasın hanımefendi! Hakaret etti...

Oyuncu müsveddesi Zeynep Beşerler, sandıktan çıkan sonucu beğenmedi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen beşerler, halka yönelik hakaret içeren paylaşımda bulundu.

Oyuncu müsveddesi Zeynep Beşerler, sandıktan çıkan sonucu beğenmedi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen beşerler, halka yönelik hakaret içeren paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için İstanbul il genelinde ilk gelen kesin olmayan sonuçlara göre açılan sandık sayısı ve oyların cumhurbaşkanı adayları ve partilere göre dağılımı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğiyle ön plana çıkan oyuncu Zeynep Beşerler, seçim sonuçlarını hazmedemeyerek, halka "gerizekalı" dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Beşerler, "Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla... Yazık..." ifadesini kullandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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Yorumlar

hun

bu kadar zındık chpkk bu ülkede var

Hamido

Bencede doğru söylemiş , kendininde bulunduğu taraf hep öyle .
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