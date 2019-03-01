Esas 14 Burda AVM’de, Mart ayı eğlenceli geçecek

Bolu’da hizmet veren Esas 14 Burda AVM, Mart ayı itibari ile her Cumartesi ve Pazar günleri minik ziyaretçilerini eğlenceli Kids Club Atölye etkinlikleriyle buluşturacak.

D-100 Karayolu üzerinde bulunan Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri birbirinden keyifli Kids Club Atölye etkinlikleri ile karşılayacak. Mart ayı boyunca her hafta sonu saat 13.00-19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak AVM, Kids Club Atölye etkinliklerinin ilk hafta sonunda, 2 Mart’ta yeşil ağaç yapım atölyesi ve 3 Mart’ta papağan yapım atölyesi ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 9 Mart’ta sümbül yapım atölyesi, 10 Mart’ta deniz altı keşif atölyesi, 16 Mart’ta alçı boyama atölyesi, 17 - 23 Mart arasında kartonlarla tasarım atölyesi, 24 Mart’ta tebrik kartı yapım atölyesi, 30 Mart’ta akrilik boya atölyesi ve 31 Mart’ta kitap ayracı yapım atölyesi ile çocuklara keşfetmenin ve eğlencenin kapılarını açacak.