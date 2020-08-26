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Ekonomi Eşarj istasyonlarında yeşil enerji kullanılıyor
Ekonomi

Eşarj istasyonlarında yeşil enerji kullanılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:53:41 -
Eşarj istasyonlarında yeşil enerji kullanılıyor

ANKARA (AA) - Enerjisa Enerji'nin 2018'de çoğunluk hisselerini satın aldığı elektrikli şarj istasyonu ağı Eşarj, Türkiye'de Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası'na (IREC) sahip ilk operatör oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IREC sertifikası sayesinde 350'ye yakın Eşarj istasyonunda 1 Temmuz'dan itibaren tamamen yenilenebilir enerji kullanılmaya başlandı.

Bu kapsamda, karbon salımının azalması ve bunun karşılığında tamamen güneş ve rüzgar santrallerinden üretilen enerji kullanılarak doğal kaynakların korunması hedefleniyor.

Sertifikada onaylanan 7 senelik süre boyunca şarj istasyonlarında kullanılan yıllık elektrik tüketimi dikkate alındığında yaklaşık 30 bin ağaç karşılığı karbon azalımı sağlanacağı belirlendi.

Ayrıca, 2030'a kadar 2,5 milyon elektrikli araç olması durumunda bu karbon azalımının yaklaşık 200 milyon ağaca eşdeğer şekilde elde edileceği öngörülüyor.


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