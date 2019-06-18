Esaretten şehadete! Mursi, Hakk’a yürüdü

Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, hayatını kaybetti. Mursi’nin, “casuslukla” suçlanacağı mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdiği öğrenildi. 3 Temmuz 2013 tarihinde Batı yanlısı Abdulfettah Sisi tarafından gerçekleştirilen darbe sonrası yönetimden uzaklaştırılan ve 5 yılı aşkın bir süredir Mısır zindanlarında esir olan Mursi’nin uzun zamandır sağlık durumunun kötü olduğu biliniyordu.

Mursi ve üç üst düzey Müslüman Kardeşler lideri, “Mısır’da istikrarı bozmak için yabancı terör örgütleriyle komplo kurmak” suçlamasından Mayıs 2015’te ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Davada 16 kişi de idam cezası almıştı. Savcılar, Müslüman Kardeşler’in 2005’te Hamas’ın, Hizbullah’ın ve İran Devrim Muhafızları’nın askeri eğitim kamplarına bazı “unsurlar” yolladığını ileri sürmüştü. Mursi, “Gelecek nesiller bizler için, ‘Onlar adamdı’ diyecekler” ve “Anayasamız Kur’an’dır” sözleri ile zihinlerde yer etmişti.

“Allah’ın huzurunda buluşacağız babam!”

Mursi’nin en büyük oğlu Ahmed, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, şehadete yürüyen babasını kaybetmiş olmanın acısını, “Babam! Allah’ın huzurunda buluşacağız” şeklinde dile getirdi.

Erdoğan: Şehidimize rahmet diliyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mursi’nin hayatını kaybetmesine ilişkin “Mursi kardeşimize, şehidimize, Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi. Erdoğan, “Rabbim inşallah Mursi’yi sevgili habibiyle beraber haşreylesin. Dualarımız onunla beraber. Tüm onunla aynı yolu yürüyen kardeşlerimin başı sağ olsun. Mısır halkının başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin” diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da “Darbe Mursi’yi iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası silinmeyecek. Ümmet onun dik duruşunu unutmayacak” dedi.