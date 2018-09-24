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Esame listesinde ilginç Güneş hatası!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tüm gözler Güneş'e çevrilirken, esame listesindeki ilginç bir hata dikkat çekti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 22:02
Esame listesinde ilginç Güneş hatası!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tüm gözler Şenol Güneş'e çevrildi. Siyah-beyazlı teknik adam, geçen sezon 19 Nisan'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde yaşanan olaylarda en çok konuşulan isim olmuştu.

Ertelenen maçta sahaya çıkmayan Kartal'da Şenol Güneş'in bu sezon ne yapacağı merak edilmişti. Tecrübeli teknik direktör zorlu derbide Kadıköy'de yoğun tepki aldı. Maçın başlamasından 1 saat önce Fenerbahçe tribünleri Şenol Güneş'e tepki göstermeye başladı.

'Teknik sorumlu' hatası

Karşılaşma öncesi ev sahibi tarafından hazırlanan esame listelerinde ilginç bir hata dikkat çekti. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş için farklı bir tanım yapıldı.

Şenol Güneş'e 'Teknik Sorumlu' denilmesi gözlerden kaçmadı. Phillip Cocu için teknik direktör ifadesi yer alırken, Şenol Güneş'teki durum dikkat çekti.

KAYNAK: MİLLİYET

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 22:02
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