Esame listesinde dikkat çeken Şenol Güneş hatası

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tüm gözler Şenol Güneş'e çevrildi. Siyah-beyazlı teknik adam, geçen sezon 19 Nisan'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde yaşanan olaylarda en çok konuşulan isim olmuştu.

Ertelenen maçta sahaya çıkmayan Kartal'da Şenol Güneş'in bu sezon ne yapacağı merak edilmişti. Tecrübeli teknik direktör zorlu derbide Kadıköy'de yoğun tepki aldı. Maçın başlamasından 1 saat önce Fenerbahçe tribünleri Şenol Güneş'e tepki göstermeye başladı.

'TEKNİK SORUMLU' HATASI

Karşılaşma öncesi ev sahibi tarafından hazırlanan esame listelerinde ilginç bir hata dikkat çekti. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş için farklı bir tanım yapıldı.

Şenol Güneş'e 'Teknik Sorumlu' denilmesi gözlerden kaçmadı. Phillip Cocu için teknik direktör ifadesi yer alırken, Şenol Güneş'teki durum dikkat çekti.

KAYNAK: MİLLİYET