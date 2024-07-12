Esad’ın ‘Şebbia’sından Kenan Alpay’a iğrenç sözler

ÖZEL HABER

Suriye’nin diktatörü Beşar Esad’a bağlı olan ve adeta paralı trolü gibi hareket eden Ankaragücü Basketbol takımı oyuncusu Kemal Canbolat, alçaklıkta sınır tanımadı. Çifte vatandaşlık sayesinde Suriye Milli Takım formasını giyen ve her fırsatta Türkiye’ye sığınan mazlum Suriyelilere hakaret eden “şebbiha” ruhlu Kemal Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı rezil paylaşımında uzun yıllar Akit gazetesinde yazarlık yapan ve halen Akit TV’de yorumlarıyla seyirciler karşısına çıkan Yazar Kenan Alpay’a yönelik iğrenç ifadeler kullandı.

Türkiye’nin ekmeğini yiyip Esad’ın sözcülüğünü yapan provokatör basketçi Canbolat, mazlumların haklarını savunan Özgür-Der’e yönelik eleştirilere cevap veren Alpay’a yönelik rezil sözler sarf etti.

Ankaragücü bünyesinde top koşturan Canpolat, “Kenan sana Suriye’den deve getirecem. Hem deve si..ği sana iyi gelir hem de kültürüne çok uygun. Sen tam bir Arap ırkçısısın. Araplar senin kadar sahiplenmiyorlar davalarını. Bedevi Kenan” şeklinde alçak sözler kullandı.



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Esad beslemesi Canpolat’ın bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yönelik hakaretleri, “Ankaragücü yönetimi bu çirkinliğin neresinde?” eleştirilerini beraberinde getirdi.

Öte yandan Kenan Alpay, Özgür-Der’e yönelik eleştirilere;

“Şamanist Atsız işaret fişeğini ateşleyince takipçisi çakallar uluyup hırlamaya başlamış. Tabii bir çoğu sahte isim ve resimlerle racon kesiyor; ırkçı çetelerin adetidir yalan-dolan-hile. Biraz olsun insanlıktan nasipleri olmadığı için bu kafatasçılar etrafa sürekli kusmuk saçıyor” şeklinde haklı tepkisini göstermişti.