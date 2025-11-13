  • İSTANBUL
Dünya

Esad’ın cellatları tek tek enseleniyor: ‘İnsan mezbahası’nın bir kasabı daha yakalandı

AA
Giriş Tarihi:
Esad’ın cellatları tek tek enseleniyor: ‘İnsan mezbahası’nın bir kasabı daha yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik Esad rejiminin uyguladığı ağır işkence ve infazlar nedeniyle "insan mezbahası" olarak anılan Sednaya Hapishanesi'nde mahkumların işkence ve infazlarından sorumlu celladı eski gardiyan Mahmud Ali Ahmed'in Halep’te düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

Halep Terörle Mücadele Şubesi ile İç Güvenlik birimlerinin ortak çalışması sonucunda, hakkında savcılıkça yakalama kararı bulunan Ahmed, titiz bir takip süreci sonunda gözaltına alındı.

İlk soruşturmalarda, Mahmut Ali Ahmed'in Sednaya Hapishanesi’nde "kırmızı bölüm" olarak bilinen bölümde görev yaptığı ve burada işkence, yargısız infaz ve bazı mahkumların cesetlerinin toplu mezarlara taşınmasında rol aldığı ortaya çıktı.

HEPSİNİ ADALETİN ÖNÜNE ÇIKARACAĞIZ

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Haklarında ihlal ve suç isnadı bulunan herkesin adaletin önüne çıkarılması ve yasanın eksiksiz uygulanması için çabalarımız sürecektir." ifadelerine yer verildi.

Şam'ın yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Mıneyn köyünde bulunan Sednaya Cezaevi, 2011'de başlayan halk ayaklanmalarının sürdüğü 14 yıl boyunca, devrik rejimin uyguladığı ağır işkenceler nedeniyle "insan mezbahası" olarak anıldı. Baas yönetiminin devrilmesinin ardından cezaevinde yıllarca alıkonulan yüzlerce kişi serbest bırakıldı ve hapishanenin kapıları kapatıldı.

