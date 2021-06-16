Eş Şebab'tan küstah açıklama: Türkiye'nin eğittiği askerleri vurduk
Somali'de eylemler düzenleyen Eş Şebab, Mogadişu'da düzenlenen saldırıyla ilgili skandal bir açıklama yaparak Türkiye'yi hedef aldı.
Somali'de faaliyet gösteren El Kaide'nin Doğu Afrika yapılanması Eş Şebab, dün gerçekleştirilen saldırının ardından bir açıklama servis etti.
Şebab'ın "Benadir Valisi" olarak tanıttığı Musa Arali tarafından servis edilen açıklamada başkent Mogadişu'nun güneyinde geçtiğimiz gün ordu güçlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırı konusuna değinildi.
Arali, Türkiye'nin eğittiği askeri güçlerinin Somali'de "Allah'ın dinine karşı savaştığı" suçlamasını ortaya attı. Mogadişu yönetimine bağlı güçlerin buradan Türkiye'ye taşınarak eğitim aldığını belirten Musa Arali, Türkiye'nin NATO müttefiki bir ülke olduğunu ifade ederek Ankara'yı hedef gösterdi.
Arali, Somali'de Türkiye ve eğitilen askeri güçlere yönelik saldırıların devam edeceği mesajını vererek iyice küstahlaştı.
Askerleri hedef aldılar
Başkent Somali'nin güneyindeki bir askeri üsse yönelik dün gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az 20 asker ölmüş, saldırının sorumluluğunu Eş Şebab üstlenmişti.
Kaynak: Mepa News