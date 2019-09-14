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Eş durumu tayini nasıl yapılır? MEB sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin şartları

Eş durumu öğretmen tayini nasıl yapılır? sorusu binlerce öğretmen tarafından araştırılmakta. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Personel Genel Müdürlüğü her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan personelin eş durumu tayini hakkında son dakika duyurusu yayınladı. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin nasıl yapılır? İşte sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini son dakika haberleri.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:01
Eş durumu tayini nasıl yapılır? MEB sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin şartları

Eş durumu öğretmen tayini nasıl yapılır? sorusu binlerce öğretmen tarafından araştırılmakta. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Personel Genel Müdürlüğü her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan personelin eş durumu tayini hakkında son dakika duyurusu yayınladı. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin nasıl yapılır? İşte sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini son dakika haberleri.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen eş durumu tayin hakkın konusunda ”Her İkisi de Sözleşmeli Öğretmen Olan Eşlerin Aile Birlikteliği Mazeretine Bağlı İller Arası Yer Değişikliğine İlişkin Açıklama Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında her ikisi de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin iller arası aile birlikteliği mazeretine bağlı yer değişikliği işlemleri sonuçlandırılmış olup ilgililerin MEBBİS'te kayıtlı cep telefonu numaralarına bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.” denildi.

Eş durumundan tayin Anayasanın 41 ve 62'inci maddeleri ile güvence altına alınan ailenin birliği gereğince bir öğretmenin eşinin bulunduğu yere tayin istemesi demektir.

MEB eş durumu tayin nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları ile bilim ve sanat merkezleri hariç olmak üzere, alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlannın tamamı, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü, hizmet süresinin hesabında ise 28 Şubat 2019 tarihi esas alınacaktır.

1. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde, öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

2. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

3. Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.

4. Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.

5. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler bu başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.

6. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapacaktır.

7. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin veya izinlerinin 4 Şubat 2019 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 8 Şubat 2019 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

8. Başvurular iki aşamada alınacak; birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:01
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