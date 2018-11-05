Eş başkanlar tutuklu HDP’lileri kurtarma derdine düştü

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Terör propagandasından hapis cezası alan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, bazı milletvekili ve belediye başkanlarının 4 Kasım 2016’da tutuklandığını hatırlatan Buldan, yöneticilerinin iki yıldır tutuklu olduğunu kaydetti. Dokunulmazlıkların TBMM’de kaldırılmasıyla demokratik siyasetin hedef alındığını savunan Buldan, “cezaevinde olan bütün arkadaşlarımızın serbest bırakılmalarını istiyoruz” diye konuştu. Sezai Temelli de Demirtaş ve diğer partililerinin, demokrasi ve barış mücadelesi verdikleri için tutuklandıklarını ileri sürerek “TBMM bu utancı temizlemeli, bir an önce arkadaşlarımız serbest bırakılmalı” dedi.